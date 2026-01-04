Zwei Personen eingeklemmt Auto überschlägt sich auf L203 bei Buch Lara Kempf 04.01.2026, 11:15 Uhr

i Bei einem Überholmanöver auf der L203 in Höhe Buch wurden zwei Personen eingeklemmt. Stefan Puchner/dpa. dpa

Dass die aktuelle Witterung nicht zu unterschätzen ist, musste ein Autofahrer am Freitag, 2. Januar, bei einem Überholmanöver auf der L203 jäh feststellen. Sein Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der L203 in Höhe Buch wurden am Freitagmittag, 2. Januar, zwei Personen in einem Auto eingeklemmt. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.Der Fahrer des Wagens verlor bei einem Überholmanöver in Fahrtrichtung Mastershausen witterungsbedingt die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizeiinspektion Simmern auf Nachfrage mitteilt.







