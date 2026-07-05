Autobahn zwei Stunden gesperrt
Auto überschlägt sich auf A61 bei Dichtelbach mehrfach
Bei einem Unfall auf der A61 überschlug sich ein Auto mehrfach.
Bei einem Unfall auf der A61 überschlug sich ein Auto mehrfach.
Marcus Brandt/dpa

Zwei Stunden lang war die A61 bei Dichtelbach in Fahrtrichtung Süden am Sonntagnachmittag voll gesperrt. Der Grund: Ein Auto überschlug sich mehrfach. Was passiert war.

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Auf der Autobahn 61 kam es am Sonntagmittag, 5. Juli, gegen 13.15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto überschlug sich mehrfach und blieb anschließend auf dem Dach zwischen den beiden Fahrstreifen liegen.Das Auto, besetzt mit vier Personen, war auf dem linken von zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden unterwegs und überholte einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw.

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