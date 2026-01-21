In Laufersweiler und Simmern Ausstellung zeigt das Grauen der Pogromnacht 1938 Werner Dupuis 21.01.2026, 15:00 Uhr

i Fotos aus etlichen Orten dokumentieren das Geschehen im Zuge der Pogromnacht vom November 1938. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Brutale Übergriffe und brennende Synagogen: Die Reichspogromnacht zählt zu den schwärzesten Stunden der deutschen Geschichte. Eine Ausstellung in der ehemaligen Synagoge Laufersweiler beschäftigt sich mit den Ereignissen im November 1938.

Der 9. November 1938 ist im kollektiven Gedächtnis fest verankert. Überall im damaligen Deutschen Reich brannten in der Nacht vom 9. auf den 10. November Synagogen oder wurden geschändet, es kam zu brutalen Übergriffen gegenüber der jüdischen Bevölkerung, die auch in den folgenden Tagen fortgesetzt wurden.







