Fotografie und Malerei Ausstellung in Simmern thematisiert die Rhein-Romantik Werner Dupuis 23.01.2026, 13:00 Uhr

i Augenmaß war gefragt bei den Mitgliedern der Künstlergruppe beim Aufbau der Ausstellung im Foyer des Simmerner Schlosses. Werner Dupuis

Bilder vom Rhein, mal ästhetisch-schön, mal hart an der Wirklichkeit, sind vom 27. Januar an in Simmern zu sehen. Dem Betrachter bietet sich im Schloss eine Ausstellung im Spannungsfeld zwischen Realität und Idealbild.

In die dritte Runde geht die Ausstellung „Rhein!Romantik?“ im Hunsrück Museum in Simmern. Von Dienstag, 27. Januar, bis Sonntag, 22. Februar, sind im Foyer des Schlosses Arbeiten der Künstlergruppe zu sehen, die mit den Medien Fotografie und Malerei imaginäre Fenster öffnen, Denkanstöße geben und das Interesse des Publikums auf den Rhein und sein direktes Umfeld lenken.







