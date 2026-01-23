Bilder vom Rhein, mal ästhetisch-schön, mal hart an der Wirklichkeit, sind vom 27. Januar an in Simmern zu sehen. Dem Betrachter bietet sich im Schloss eine Ausstellung im Spannungsfeld zwischen Realität und Idealbild.
Lesezeit 1 Minute
In die dritte Runde geht die Ausstellung „Rhein!Romantik?“ im Hunsrück Museum in Simmern. Von Dienstag, 27. Januar, bis Sonntag, 22. Februar, sind im Foyer des Schlosses Arbeiten der Künstlergruppe zu sehen, die mit den Medien Fotografie und Malerei imaginäre Fenster öffnen, Denkanstöße geben und das Interesse des Publikums auf den Rhein und sein direktes Umfeld lenken.