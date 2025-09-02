In Hanau geboren, in den USA aufgewachsen – und heimisch geworden auf dem Hunsrück: Dort findet die Künstlerin Heike Dani Ruhe und Inspiration. Die Landschaft ihrer Wahlheimat malt sie in leuchtenden Farben, wie eine Schau zu ihrem Lebenswerk zeigt.

„So lange ich denken kann, haben mich Farben begeistert, schon als Kind versuchte ich meine Eindrücke auf einen Fetzen Papier und später als Erwachsene auf die Leinwand zu bringen“, erzählte Heike Dani anlässlich der Vernissage zu einer Ausstellung im Hunsrück-Museum in Simmern, die ihr künstlerisches Lebenswerk präsentiert. Die Bäume der Allee der Provinzialstraße und die Hunsrücklandschaft mit dem dahinterliegenden Idarkopf haben sie bei der Suche nach einer neuen Heimat so fasziniert, dass sie 2005 beschloss, nach Laufersweiler zu ziehen.

„Ich bin ein Besatzungskind“, erzählt sie. Heike Dani wurde in Hanau als Tochter einer deutschen Mutter und eines US-Soldaten geboren. Im Alter von drei Monaten zog die Familie in die USA. Sie wuchs auf in einfachen Verhältnissen. Die deutsche Sprache war auf Anordnung des Vaters tabu. Bereits früh wurde ihre Neugier geweckt. Ihr Vater habe ihr mal erzählt, dass sie schon als Baby fasziniert die Pusteblumen im Garten angestarrt habe. Als Kind bekam sie auch ein Klavier und klimperte so lange darauf herum, bis sie die gewünschten Melodien spielen konnte. Zwischen Kunst und Musik blühte sie auf.

i Nicht mit Farbe spart Heike Dani bei ihren Landschafstbildern. Für sie ist der Hunsrück bunt. Den Betrachtern bei der Vernissage gefiel es. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Als junge Frau ging Dani zur US-Armee und wurde schon bald aus den Staaten an die innerdeutsche Grenze nach Bayern versetzt. Dort begann sie, die deutsche Sprache zu erlernen – mit bayerischer Färbung und einem intensiven amerikanischen Akzent. Nächste Station war das US-Hauptquartier in Heidelberg. An Wochenenden war sie Sängerin in einer Big Band und einer Country-Rock-Formation. Nach der Schließung der US-Basis zog sie in den Hunsrück, erwarb und renovierte in Laufersweiler ein baufälliges Fachwerkhaus. Die bunten Wiesen und Felder, die ausgedehnten Wälder und sanften Hügel hatten es ihr angetan. Sie begann, die Landschaft ihrer neuen Heimat in Öl zu malen.

Dabei entstanden farbenfrohe Bilder. Heike Dani liebt die intensive Farbgebung. Sie spart nicht mit Farben, die sie mit einem kraftvollen Pinselstrich dick auf die Leinwand bringt. Ihre Bilder sind opulent. In ihre strahlenden Lichtimpressionen eingebettet ist eine Fülle an Details. Die weite Hunsrücklandschaft mit dramatischen Wolken und stillen Feldern schenkt ihr die Ruhe und innere Ausgeglichenheit, nach der sie sich lange gesehnt habe. Ihre Bilder entstehen in drei Phasen. Mit schnellen Strichen skizziert sie das Szenario, bearbeitet dann den Untergrund und setzt darauf ihre immer wieder farbgewaltigen Akzente.

i Museumsleiterin Kristina Müller-Bongard hielt die Laudatio der gut besuchten Vernissage. Für die musikalische Umrahmung am Flügel sorgte Klaus Pohl. Dupuis Werner. Werner Dupuis

„Das Malen ist für mich kein Hobby, sondern genauso wichtig wie das Atmen“, bekannte sie bei der Vorstellung der Bilder. In Laufersweiler genießt sie nach bewegten Zeiten jetzt das ruhige Leben. „Hier habe ich schon tausend Leinwände bemalt und 400 Rosen gepflanzt und bin dankbar, einfach mittendrin sein zu dürfen“, lautet zufrieden ihr Resümee.

Ausstellung läuft bis Ende September

Die Ausstellung „DANI – Hunsrück in Farbe“ ist bis zum 28. September im Schloss in Simmern zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Freitag, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 14 bis 17 Uhr. Weitere Infos online unter www.hunsrueck-museum.de sowie per E-Mail an info@hunsrueck-museum.de﻿