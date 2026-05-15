Eindrücke aus dem Regenwald
Ausstellung in Korweiler zeigt kolumbianische Kunst
Das Sammlerehepaar Andreas und Mecki Dybowski haben eine Vorliebe für kolumbianische Kunst, die aus vielen Jahren in dem südamer
Das Sammlerehepaar Andreas und Mecki Dybowski haben eine Vorliebe für kolumbianische Kunst, die aus vielen Jahren in dem südamerikanischen Land resultiert.
Werner Dupuis

Tieren und Pflanzen des tropischen Regenwalds einmal ganz nahe sein. Das ermöglicht eine neue Kunstausstellung in Korweiler. Sie trägt den Titel „Beobachtungen“ und entführt die Besucher in das weit entfernte Südamerika.

Lesezeit 2 Minuten
Zu einem imaginären Spaziergang in den kolumbianischen Urwald lädt die Hofsammlung in Korweiler Kunst-und Naturfreunde gleichermaßen ein. „Beobachtungen“ lautet der Titel der Ausstellung, die in den tropischen Regenwald führt. Zwei Malerinnen haben ihre Impressionen von Menschen, Tieren, Pflanzen und Landschaften in traumhaften Bildern auf Papier und Leinwand gebannt.

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