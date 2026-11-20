Neue Stadthalle für Kastellaun Außenareal des Tivoli erhält Bachlauf und Freiluftbühne Martin Boldt 20.11.2026, 13:00 Uhr

i Die Planung für das Freigelände rund um die neue Stadthalle Kastellaun ist durch viel Grün geprägt. Zaeske Architekten

Viel Grün, helle Pflasterflächen und ein begrüntes Häuschen für die Mülltonnen: Die Planungen für das Außengelände der neuen Stadthalle in Kastellaun werden konkreter. Auch beim Beleuchtungskonzept gibt es Besonderheiten.

Im Frühsommer 2027 soll endlich der erste Spatenstich zum Neubau der Kastellauner Stadthalle erfolgen. Auch für das Freigelände rund um das Tivoli wird die Planung konkreter. Im jüngsten Tivoli-Ausschuss ging Landschaftsarchitekt Victor Kamphausen auf verschiedene Details ein.







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