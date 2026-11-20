Viel Grün, helle Pflasterflächen und ein begrüntes Häuschen für die Mülltonnen: Die Planungen für das Außengelände der neuen Stadthalle in Kastellaun werden konkreter. Auch beim Beleuchtungskonzept gibt es Besonderheiten.
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Im Frühsommer 2027 soll endlich der erste Spatenstich zum Neubau der Kastellauner Stadthalle erfolgen. Auch für das Freigelände rund um das Tivoli wird die Planung konkreter. Im jüngsten Tivoli-Ausschuss ging Landschaftsarchitekt Victor Kamphausen auf verschiedene Details ein.