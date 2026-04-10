Abiversum – Ready for take-off
Ausonius-Gymnasium Kirchberg verabschiedet Abiturienten
48 junge Menschen haben am Ausonius-Gymnasium in Kirchberg ihr Abitur gemacht.
48 junge Menschen haben am Ausonius-Gymnasium in Kirchberg ihr Abitur gemacht.
Wadim Sidorenko

Für 48 junge Menschen beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Sie haben am Ausonius-Gymnasium in Kirchberg ihr Abitur bestanden. Das musste natürlich gefeiert werden.

Lesezeit 3 Minuten
Unter dem Motto „Abiversum – Ready for take-off“ haben 48 strahlende Abiturienten in der Stadthalle den krönenden Abschluss ihrer 13-jährigen Schulzeit gefeiert. Neben Eltern, Freunden und Lehrern freute sich auch die politische Prominenz, vertreten durch Stadtbürgermeister Werner Wöllstein und den Zweiten Beigeordneten der Verbandsgemeinde, Peter Kammritz, über das erfolgreiche Abschneiden der Schüler.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren