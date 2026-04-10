Für 48 junge Menschen beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Sie haben am Ausonius-Gymnasium in Kirchberg ihr Abitur bestanden. Das musste natürlich gefeiert werden.
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Unter dem Motto „Abiversum – Ready for take-off“ haben 48 strahlende Abiturienten in der Stadthalle den krönenden Abschluss ihrer 13-jährigen Schulzeit gefeiert. Neben Eltern, Freunden und Lehrern freute sich auch die politische Prominenz, vertreten durch Stadtbürgermeister Werner Wöllstein und den Zweiten Beigeordneten der Verbandsgemeinde, Peter Kammritz, über das erfolgreiche Abschneiden der Schüler.