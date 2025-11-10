Eine Ära endet: Ausonius Brass setzen Schlusspunkt nach 33 Jahren
Eine Ära endet
Ausonius Brass setzen Schlusspunkt nach 33 Jahren
33 Jahre spielte das über Kirchbergs Grenzen hinaus bekannte Bläserquintett bei Veranstaltungen. Nun ist Ausonius Brass Geschichte, die Formation gab ein besonderes Abschiedskonzert. Und zwar in der Friedenskirche Kirchberg.
Als Günther Sehn den langen Schlussakkord von Engelbert Humperdicks „Abendsegen“ mit leichtem Schwenker seiner Trompete abwinkt, brandet Applaus auf. Sehn blickt dankbar und berührt in die begeisterte Menge, die „ihre“ fünf Bläser minutenlang feiert.