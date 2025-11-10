Eine Ära endet Ausonius Brass setzen Schlusspunkt nach 33 Jahren 10.11.2025, 15:00 Uhr

i Ausonius Brass verabschieden sich von der Bühne. Das Quintett mit (von links) Günther Sehn (Trompete/Flügelhorn), Hendrik Sartorius (Horn), Dominik Henn (Tuba), Markus Zimmer (Posaune) und Harry Warkentin (Trompete/Flügelhorn) begeisterte in der Friedenskirche in Kirchberg ein letztes Mal seine Anhängerschar. Thomas Torkler

33 Jahre spielte das über Kirchbergs Grenzen hinaus bekannte Bläserquintett bei Veranstaltungen. Nun ist Ausonius Brass Geschichte, die Formation gab ein besonderes Abschiedskonzert. Und zwar in der Friedenskirche Kirchberg.

Als Günther Sehn den langen Schlussakkord von Engelbert Humperdicks „Abendsegen“ mit leichtem Schwenker seiner Trompete abwinkt, brandet Applaus auf. Sehn blickt dankbar und berührt in die begeisterte Menge, die „ihre“ fünf Bläser minutenlang feiert.







