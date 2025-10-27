Ende einer musikalischen Ära Ausonius Brass: Nach 33 Jahren Abschied in Kirchberg 27.10.2025, 18:00 Uhr

i Ausonius Brass and Friends heißt es beim Abschiedskonzert der Hunsrücker Formation. Nach 33 Jahren sagen die Bläser ihrem Publikum Adieu – mit einem Konzert am 9. November. Jens Düppe

„Do is Mussig drin“ oder besser: „Do war Mussig drin“. Denn Ausonius Brass macht Schluss mit dem gemeinsamen Musizieren. 33 Jahre lang prägte die Bläserformation das kulturelle Leben im Hunsrück, nun gibt sie ihr Abschiedskonzert.

Sie stand stets für Blasmusik auf höchstem Niveau, die Formation Ausonius Brass. Blasmusik im weiteren Sinne, versteht sich, eine jenseits von Schlagerparade und Bierzelt. 33 Jahre lang unterhielten die Musiker ihr Publikum bei unzähligen Konzerten, nun aber ist Schluss.







