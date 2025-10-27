„Do is Mussig drin“ oder besser: „Do war Mussig drin“. Denn Ausonius Brass macht Schluss mit dem gemeinsamen Musizieren. 33 Jahre lang prägte die Bläserformation das kulturelle Leben im Hunsrück, nun gibt sie ihr Abschiedskonzert.
Sie stand stets für Blasmusik auf höchstem Niveau, die Formation Ausonius Brass. Blasmusik im weiteren Sinne, versteht sich, eine jenseits von Schlagerparade und Bierzelt. 33 Jahre lang unterhielten die Musiker ihr Publikum bei unzähligen Konzerten, nun aber ist Schluss.