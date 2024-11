Konzert in Kirchberg Ausonius Brass begeistert die Zuhörer Gisela Wagner 12.11.2024, 15:00 Uhr

i Mit klassischen Tönen, Filmmusik und Musical-Melodien haben die Musiker von Ausonius Brass das Publikum in der Gisela Wagner

Klassik, Filmmusik und Musical: Die Musiker von Ausonius Brass sind in vielen Genres zu Hause. Das stellten sie jetzt in Kirchberg unter Beweis.

Wenn die Herren von Ausonius Brass einladen, ist stets ein volles Haus garantiert, denn ihre Musik bürgt für beste Qualität. So war es kürzlich auch in der evangelischen Friedenskirche in Kirchberg. Dort fand ein Konzert mit Ausonius Brass statt, das vom Kulturverein der Region Kirchberg Arena 13 veranstaltet wurde.

