Anfassen statt nur zuschauen
Ausbildungsmesse in Simmern macht Berufe erlebbar
Durch kreativer Mitmachstationen erhielten die Berufs- und Ausbildungsmessebesucher einen exklusiven Eindruck von verschiedenen
Durch kreativer Mitmachstationen erhielten die Berufs- und Ausbildungsmessebesucher einen exklusiven Eindruck von verschiedenen handwerklichen Berufen.
Marie Pörsch

Anfassen, ausprobieren, informieren: Bei der Berufs- und Ausbildungsmesse in Simmern präsentierten mehr als 60 Unternehmen ihre Ausbildungsangebote. Zwischen Sägen, Hämmern und Gesprächen ging es für viele um die Frage: Was kommt nach der Schule?

Lesezeit 3 Minuten
Was möchtest du später einmal machen? Genau dieser Frage konnten am 12. September interessierte Schüler, aber auch junge Leute, die auf der Suche nach einer Ausbildung sind, in der Hunsrückhalle in Simmern nachgehen. Auf der Berufs- und Ausbildungsmesse (BAM) konnten die Besucher einen ersten Einblick in verschiedene Ausbildungsberufe erhalten und mit den Vertretern der mehr als 60 Unternehmen in Kontakt treten.
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