Im Jahr 2027 startet der Ausbau der K92 im Bereich der Ortsdurchfahrt Damscheid. Das bedeutet Einschränkungen für den Verkehr. Die Straßenerneuerung wird für den Rhein-Hunsrück-Kreis aber auch teurer als ursprünglich geplant.
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Während einige große Straßenbauvorhaben (B50, B327) dieser Tage – zur Erleichterung vieler Autofahrer im Kreis – zu einem Ende kommen, kündigen sich die nächsten Projekte und Einschränkungen bereits an. Auf Kreisebene gehört hierzu im kommenden Jahr unter anderem der Vollausbau der Kreisstraße 92 innerhalb der Ortsdurchfahrt Damscheid.