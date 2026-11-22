Ausschreibung erfolgreich Ausbau der K92 in Damscheid startet im kommenden Jahr Martin Boldt 22.11.2026, 16:00 Uhr

i Im Jahr 2027 startet der Ausbau der K92 im Bereich der Ortsdurchfahrt Damscheid. Das wird Einschränkungen für den Verkehr mit sich bringen (Symbolfoto). Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Im Jahr 2027 startet der Ausbau der K92 im Bereich der Ortsdurchfahrt Damscheid. Das bedeutet Einschränkungen für den Verkehr. Die Straßenerneuerung wird für den Rhein-Hunsrück-Kreis aber auch teurer als ursprünglich geplant.

Während einige große Straßenbauvorhaben (B50, B327) dieser Tage – zur Erleichterung vieler Autofahrer im Kreis – zu einem Ende kommen, kündigen sich die nächsten Projekte und Einschränkungen bereits an. Auf Kreisebene gehört hierzu im kommenden Jahr unter anderem der Vollausbau der Kreisstraße 92 innerhalb der Ortsdurchfahrt Damscheid.







Artikel teilen

Artikel teilen