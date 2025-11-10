Rhein-Hunsrück – die Kolumne Aus kleinen Gebilden entsteht neues Leben 10.11.2025, 07:30 Uhr

i Vor allem an Eichenblättern lassen sich im Herbst Galläpfel entdecken. Charlotte Krämer-Schick

Wunder der Natur offenbaren sich, wenn man beim Spaziergang etwa durch die Rhein-Hunsrücker Wälder mal genauer hinschaut. Aktuell findet man hier und da kleine, runde Kugeln. Aber auch Fusseliges gibt es zu entdecken.

Wer im Herbst mal genauer auf die braun und rötlich gefärbten Blätter am Boden schaut, entdeckt sicher hier und da kleine runde Gebilde, die fest an den Blättern hängen. Besonders häufig kann man sie an den Blättern der Eiche finden. Im späteren Herbst färben sich diese Gebilde oft rot, dieser Tage habe ich im Lützelsoon ein besonders hübsches, rot-gelbes, leicht fleischiges Gebilde an einem Eichenblatt entdeckt.







