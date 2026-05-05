Ehemals Continental Teves Aumovio verkauft Werk Rheinböllen: Das sagt IG Metall Philipp Lauer 05.05.2026, 18:30 Uhr

i Mehr als 900 Mitarbeiter arbeiteten Anfang der Nullerjahre bei Continental Teves in Rheinböllen. 2025 hat Continental seine Automotive-Sparte in das eigenständige Unternehmen Aumovio ausgelagert. Im Mai 2026 wurde bekannt, dass Aumovio den Standort in Rheinböllen verkauft. Werner Dupuis

In den Nullerjahren arbeiteten mehr als 900 Mitarbeiter am Standort Rheinböllerhütte für Continental Teves. Vergangenes Jahr gliederte Continental Aumovio aus, nun geht der Standort an RHB-Industries. Was bedeutet das für die rund 300 Mitarbeiter?

Der Automobilzulieferer Aumovio verkauft den ehemaligen Standort von Continental Teves in Rheinböllen an die neu gegründete Firma RHB-Industries. In Aumovio hatte Continental im vergangenen Jahr seine schwächelnde Automotive-Sparte ausgegliedert. Aumovio informierte über den Verkauf in einer Pressemitteilung.







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