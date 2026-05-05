In den Nullerjahren arbeiteten mehr als 900 Mitarbeiter am Standort Rheinböllerhütte für Continental Teves. Vergangenes Jahr gliederte Continental Aumovio aus, nun geht der Standort an RHB-Industries. Was bedeutet das für die rund 300 Mitarbeiter?
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Der Automobilzulieferer Aumovio verkauft den ehemaligen Standort von Continental Teves in Rheinböllen an die neu gegründete Firma RHB-Industries. In Aumovio hatte Continental im vergangenen Jahr seine schwächelnde Automotive-Sparte ausgegliedert. Aumovio informierte über den Verkauf in einer Pressemitteilung.