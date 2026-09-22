Hunsrücker Friedensikone tot August Dahl mischte sich ein, wenn ihm was wichtig war Monika Pradelok 22.09.2026, 15:30 Uhr

i Karl-August von Dahl wurde zu einem der bekanntesten Gesichter der Hunsrücker Friedensbewegung. Doch auch für die Notfallseelsorge im Rhein-Hunsrück-Kreis erreichte er viel. Kurz vor seinem Tod wurde Dahl mit der Ehrenmedaille der rheinischen Notfallseelsorge ausgezeichnet. Werner Dupuis

Als „Raketen-August“ wurde Karl-August von Dahl bundesweit bekannt. Doch der Beller Pfarrer war mehr als das Gesicht der Hunsrücker Friedensbewegung: Er war Seelsorger, Motorradfahrer und Helfer – und engagierte sich bis ins hohe Alter für andere.

Neugierig, selbstironisch und durchaus unbequem, wenn er von etwas überzeugt war – zugleich gerecht und den Menschen immer zugewandt: Als „Raketen-August“ wurde Karl-August von Dahl in den 1980er-Jahren bundesweit als eines der Gesichter des Widerstands gegen die Stationierung amerikanischer Atomraketen auf der Pydna bei Kastellaun bekannt.







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