Während um 18 Uhr der Stadtrat Boppard in der Stadthalle tagt, soll es vor der Halle eine Mahnwache geben.
Zu einer Mahnwache zum Erhalt des Krankenhauses rufen Mitarbeiter des Heilig Geist Boppard auf. Diese soll am Montag, 26. Januar, um 17.30 Uhr vor der Stadthalle stattfinden. Die Organisatoren wünschen sich, dass sie von möglichst vielen Patienten unterstützt werden, heißt es auf einem kleinen Flyer, der sich in den sozialen Medien und über Messengerdienste in der Region verbreitete.