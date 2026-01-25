Heilig Geist Boppard vor Aus
Aufruf zur Mahnwache zum Erhalt des Krankenhauses
Hunderte Bürger beteiligten sich an nunmehr zwei Demos zum Erhalt des Heilig Geist Krankenhaus in Boppard. Nun wird zu einer Mahnwache vor der Stadthalle aufgerufen, in der zur gleichen Zeit der Stadtrat tagt.
Philipp Lauer

Während um 18 Uhr der Stadtrat Boppard in der Stadthalle tagt, soll es vor der Halle eine Mahnwache geben. 

Lesezeit 1 Minute
Zu einer Mahnwache zum Erhalt des Krankenhauses rufen Mitarbeiter des Heilig Geist Boppard auf. Diese soll am Montag, 26. Januar, um 17.30 Uhr vor der Stadthalle stattfinden. Die Organisatoren wünschen sich, dass sie von möglichst vielen Patienten unterstützt werden, heißt es auf einem kleinen Flyer, der sich in den sozialen Medien und über Messengerdienste in der Region verbreitete.

