Betrugsmasche scheitert Aufmerksame Nachbarn in Werlau: Trickbetrüger gefasst Johannes Kirsch 16.04.2026, 16:00 Uhr

i Per Telefon wurde ein 92-jähriger Werlauer aufgefordert, seine Bankkarten mitsamt der Geheimzahl an einen angeblichen Bankmitarbeiter auszugeben. Roland Weihrauch. dpa

Auf frischer Tat ertappt. Kriminelle wollten in Werlau die Bankkarten eines 92-Jährigen stehlen. Doch ein Nachbar erkennt die Situation. Dank seines raschen und aufmerksamen Handelns kann die Polizei den mutmaßlichen Täter stoppen. Was war passiert?

Ein 92-jähriger Werlauer ist ins Visier von Trickbetrügern geraten. Wie unsere Zeitung von einem Sprecher des Regionalkommissariats K17 in Simmern erfuhr, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag, 9. April. Bereits kurz vorher habe der Senior einen Anruf erhalten, bei dem sich jemand als Bankmitarbeiter ausgegeben habe: „Aus Sicherheitsgründen“ solle der 92-Jährige seine Bankkarten mitsamt der Geheimzahl bereithalten.







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