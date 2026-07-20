Nun ist die Stadt am Zug Auflager an der Bopparder Rheinfähre wird erneuert Johannes Kirsch 20.07.2026, 16:00 Uhr

i Seit vier Monaten ist die Rheinfähre in Boppard nun schon außer Betrieb. Viele sehnen eine rasche Wiederinbetriebnahme herbei. Nun scheint es endlich ein Licht am Ende des Tunnels zu geben. Johannes Kirsch

Der Fähranleger ist schon seit dreieinhalb Monaten repariert – doch an einen Fährbetrieb ist in Boppard noch immer nicht zu denken. Nun aber kommt Bewegung in die Sache. Denn für rund 200.000 Euro soll das Auflager erneuert werden.

Seit einem Schiffsunfall Mitte März ist die Fähre zwischen Boppard und Filsen außer Betrieb. Der Ausfall ist ein großes Ärgernis für Berufspendler, Gewerbetreibende, Schüler oder Touristen, die den Rhein überqueren wollen. Sie müssen nun weite Umwege über Koblenz im Norden oder die Fähre zwischen St.







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