Nun ist die Stadt am Zug
Auflager an der Bopparder Rheinfähre wird erneuert
Seit vier Monaten ist die Rheinfähre in Boppard nun schon außer Betrieb. Viele sehnen eine rasche Wiederinbetriebnahme herbei. N
Seit vier Monaten ist die Rheinfähre in Boppard nun schon außer Betrieb. Viele sehnen eine rasche Wiederinbetriebnahme herbei. Nun scheint es endlich ein Licht am Ende des Tunnels zu geben.
Johannes Kirsch

Der Fähranleger ist schon seit dreieinhalb Monaten repariert – doch an einen Fährbetrieb ist in Boppard noch immer nicht zu denken. Nun aber kommt Bewegung in die Sache. Denn für rund 200.000 Euro soll das Auflager erneuert werden.

Lesezeit 1 Minute
Seit einem Schiffsunfall Mitte März ist die Fähre zwischen Boppard und Filsen außer Betrieb. Der Ausfall ist ein großes Ärgernis für Berufspendler, Gewerbetreibende, Schüler oder Touristen, die den Rhein überqueren wollen. Sie müssen nun weite Umwege über Koblenz im Norden oder die Fähre zwischen St.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungVerkehr
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren