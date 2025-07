Die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall auf einem Wirtschaftsweg zwischen Dillendorf-Liederbach und Niedersohren am vergangenen Wochenende dauern an. Dabei werden vor allem in den sozialen Medien Erinnerungen an einen ähnlichen Unfall wach. 2004 starben die FDP-Bundestagsabgeordnete Marita Sehn und ihr Bruder, nachdem sie von einem Auto auf einem Wirtschaftsweg auf der anderen Seite der B50 angefahren wurden. Hier wurde die Unfallverursacherin ermittelt. Doch wie häufig passieren in der Region eigentlich Unfälle mit Todesfolge oder Fahrerflucht? Und können Letztere immer aufgeklärt werden?

Im Bereich der Polizeiinspektion (PI) Simmern wurden im Jahr 2023 insgesamt 2269 Verkehrsunfälle registriert, im Jahr 2024 waren es 2231. Im Bereich der PI Boppard gab es 2023 insgesamt 1494 Unfälle, 2024 waren es 1351, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz auf Anfrage mitteilt. Dabei nahmen sechs Unfälle im Bereich der PI Simmern einen tödlichen Ausgang – drei im Jahr 2023 und drei im Jahr 2024. Im Bereich der PI Boppard war es keiner.

Weniger als 50 Prozent der Unfälle mit Fahrerflucht werden aufgeklärt

Unfälle mit Fahrerflucht gab es im Bereich der PI Simmern 2023 ganze 340 Stück. 2014 waren es schon 345. Aufgeklärt wurden allerdings nur 39,7 Prozent (2023). 2024 kamen noch mehr Unfallverursacher ungestraft davon. Hier wurden nur 36,5 Prozent der Unfälle aufgeklärt.

Ähnlich sieht es im Bereich der PI Boppard aus. Hier begingen 2023 insgesamt 271 Unfallverursacher Fahrerflucht. 2024 waren es 275. Auch hier wurden nur 39,1 Prozent (2023) der Fälle aufgeklärt, 2024 aber immerhin schon 44 Prozent.

Die Zahlen zeigen, dass im Schnitt weniger als die Hälfte aller Unfälle mit Fahrerflucht aufgeklärt werden. Auf Anfrage teilt die Pressestelle der Polizei mit, dass es auf dem landwirtschaftlichen Weg zwischen Liederbach und Niedersohren in den vergangenen zwei Jahren keine Unfälle gab. Trotzdem ist es am vergangenen Wochenende zu dem schrecklichen Unglück gekommen. Ob dieses nun aufgeklärt wird, bleibt abzuwarten.