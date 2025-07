Die Evangelische und die Katholische Kirche im Rhein-Hunsrück-Kreis wenden sich in einem Schreiben an die Kreispolitik. Darin fordern sie Landrat Volker Boch und die Fraktionsvorsitzenden im Kreistag auf, die Verbindungen aufzuklären, die ein Mitglied der AfD-Fraktion im Kreistag zu dem Netzwerk „Black Ops Coffee Community“ haben soll. Über die Aktivitäten des AfD-Politikers hatten der SWR und unsere Zeitung berichtet. Er soll für das besagte Netzwerk ein Kampftraining angeboten haben, bei dem unter anderem Gewalt gegen Polizisten vermittelt worden sein soll. Teile des Netzwerkes stuft der Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch“ ein.

„Wir sind über die Nachricht sehr erschrocken. Wir dürfen darüber nicht zur Tagesordnung übergehen. Der Rechtsextremismus greift uns alle feindselig an: das demokratische Miteinander in unserer Gesellschaft, aber auch die Werte von Würde und Respekt vor jedem Menschen, wie wir sie als Kirchen vertreten“, schreiben Markus Risch, Superintendent des Kirchenkreises Simmern-Trarbach, Lutz Schultz und Joachim Fey, Dekane in den pastoralen Räumen Simmern und Sankt Goar. „Deswegen bitten wir Sie dringend, den Sachverhalt im Kreistag aufzuklären, die Umtriebe, falls sie sich bestätigen, zu unterbinden und alle nötigen Konsequenzen zu ziehen. Wir sind mit dieser Forderung verbunden mit allen gesellschaftlichen Gruppen, die sich im Bündnis ‘Der Hunsrück ist bunt’ zusammengeschlossen haben.“

Im Gespräch mit unserer Zeitung berichten Risch und Schultz über die Beweggründe, in der Angelegenheit Aufklärung zu fordern und für ihre Kirchen ein deutliches Zeichen zu setzen. „Wir sind als Kirchen nicht nur in der Demokratie beheimatet, sondern wollen sie bewusst erhalten und fördern, damit die Menschen in Frieden und Freiheit miteinander leben können“, sagt Risch. „Dazu gehört, in allen Menschen ein Ebenbild Gottes zu sehen, die alle die gleichen Rechte haben. Wenn jemand die Rechtsordnung angreift, in der dies umgesetzt wird, müssen wir aktiv werden“, sagt Risch, ganz besonders mit dem Wissen, wie sich die Kirchen im Nationalsozialismus verhalten haben.

„In den Aktionen der AfD und ihres Umfelds sehen wir eine große Gefahr für die Menschen, für die wir Kirchen uns zentral einsetzen, für Arme, Benachteiligte und Geflüchtete“, erklärt Schultz. „Wir betreiben Begegnungscafés und organisieren Kirchenasyl, da können wir nicht tatenlos zuschauen, wenn es so gewalttätig wird, wie es zu befürchten ist. Das greift uns an“, sagt der katholische Pfarrer. „Das greift auch unsere Rechtsstaatlichkeit grundsätzlich an. Es geht darum, die Grundordnung umzustürzen, die Ideologie steht über allem, das erinnert sehr an die Zeit vor 1945. Da müssen wir das Wort erheben und uns für Menschenfreundlichkeit einsetzen“, sagt Risch.

Während Nachrichten über die rechtsextreme Partei häufig in den politischen Zentren verortet sind, sei man in diesem Fall besonders alarmiert, weil er sich konkret in der Region zutrage. „Deshalb bekennen wir Farbe und rufen auch andere dazu auf“, sagt Schultz. „Es ist unsäglich, wenn solche Kampftrainings stattfinden, aber es kann nicht sein, dass dieser Mann auch Kinder trainiert, das ist ein Unding“, sagt er und bezieht sich darauf, dass das AfD-Kreistagsmitglied nach unseren Informationen für einen Karateverein aktiv ist, der in der Turnhalle der IGS Kastellaun Training für Erwachsene und Kinder anbietet. „Wenn der Verdacht sich bestätigt, muss man auch befürchten, dass er auch diese Tätigkeit zu politischen Zwecken missbraucht“, schreiben die Kirchenvertreter an die Kreispolitik.

Es gehe ihm darum, ein Zeichen zu setzen, dass die Gesellschaft dies nicht einfach so hinnehme, sagt Schultz. „Ich sehe die Gefahr, dass wir uns daran gewöhnen, dass es solche Kampfsportgruppen und Verflechtungen in andere Gruppen gibt.“ Dass die AfD bei Wahlen Ergebnisse erziele und selbst in Kommunalparlamenten vertreten ist, sei immer nur kurz ein Schockmoment, bis sich die Menschen daran gewöhnen. „Das darf nicht normal werden“, sagt Schultz.

Und dennoch müssen die Pfarrer damit umgehen, dass auch in ihren Gemeinden Menschen Rechtsextreme wählen, mit der AfD sympathisieren, dort Mitglied sind oder sich dort engagieren. „Wir sprechen nie parteipolitisch. Mir geht es darum, die Menschen in ihrer Haltung zu stärken oder sie für die Haltung wiederzugewinnen, menschlich zu bleiben und die Werte des Evangeliums zu teilen“, sagt Schultz. „Wir können politisch streiten, auch über die Positionen der AfD, aber dabei nicht die Basis der Menschlichkeit verlassen.“

Für ihn gelte in der Predigt immer das Evangelium als biblisches Fundament, um für Positionen einzutreten, sagt Risch. „Ich erwarte schon, dass die Menschen die Botschaft raushören und sie mit ihrer eigenen Haltung abgleichen. Es geht uns darum, Öffentlichkeit dafür zu schaffen, aber auch, dass sich etwas tut. Wichtig ist uns, dass es uns inhaltlich um die Sache geht, nicht um einzelne Personen“, sagt Risch. Auf die Anfrage der Kirchenvertreter an alle Fraktionen haben sich bislang die SPD und Bündnis 90/Die Grünen zurückgemeldet, berichten Schultz und Risch.

Keine Antworten von der AfD Rhein-Hunsrück

Nachdem eine Kundgebung vor dem Kreistag Ende Juni für eine breite Öffentlichkeit in der Angelegenheit sorgte, fragte unsere Zeitung die AfD Rhein-Hunsrück um eine Stellungnahme an. Dafür sehe die AfD Rhein-Hunsrück keinen Anlass, teilte man auf unsere Anfrage mit, da keine behördlichen Erkenntnisse vorliegen.

Tatsächlich ist bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, die unter anderem für Extremismus zuständig ist, kein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der Black Ops Coffee Community anhängig, teilt Oberstaatsanwalt Christopher do Paço Quesado mit. Die Berichterstattung sei bekannt. „Die Prüfung hat jedoch keine zureichenden Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat ergeben“, schreibt der Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Laut Auskunft des Innenministeriums gibt es bei der Black Ops Coffee Community personelle und inhaltliche Überschneidungen mit dem ehemaligen und vom Verfassungsschutz als teils gesichert rechtsextrem eingestuften Verein „Uniter“. Bei beiden habe man „Mitwirkung von Rechtsextremisten“ festgestellt.

Zuletzt hatte die AfD Rhein-Hunsrück noch eine interne Prüfung der Angelegenheit angekündigt. Unsere Anfrage, was diese ergeben hat, beantwortet die Fraktion nicht. Auch die Frage, ob Verbindungen zu gesichert rechtsextremistischen Vereinigungen mit einer Tätigkeit im Vorstand der AfD Rhein-Hunsrück und der Kreistagsfraktion vereinbar sind, lässt der Kreisverband unbeantwortet.

Das Bündnis „Der Hunsrück ist bunt“

Ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Gruppierungen hat sich im vergangenen Jahr zu „Der Hunsrück ist bunt“ zusammengeschlossen, nachdem das Netzwerk Correctiv seine Recherchen zum Treffen rechter Kräfte in Potsdam veröffentlicht hatte. Die Ziele sind laut Darstellung auf der Internetseite die Förderung der Demokratie, Stärkung des Zusammenhalts, Bekämpfung von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Aufbau eines Netzwerks für Zusammenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung. Das Bündnis hatte unter anderem zu zwei großen Demonstrationen anlässlich von AfD-Veranstaltungen in der Hunsrückhalle in Simmern mobilisiert.

Dem Bündnis schlossen sich von A wie „Aktive Demokratie Hunsrück“ bis W wie „Weltladen Kastellaun“ mehr als 50 Gruppierungen aus der Region an. „Der Hunsrück ist bunt“ setzt sich für „eine offene, demokratische und inklusive Gesellschaft ein, in der jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich frei zu entfalten und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben“. red