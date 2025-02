Kappensitzung in Ellern Auf Zeitreise in die knallig-bunten 80er Werner Dupuis 20.02.2025, 11:04 Uhr

i Mit bunten Neon-und Acrylfarben hat Dieter Piroth das monumentale Bühnenbild zur 80er-Nostalgieparty in der Soonwaldhalle gemalt. Seine eigenen Erinnerungen sind dabei in die Gestaltung eingeflossen. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Knallig und bunt – so hat man die 1980er-Jahre in Erinnerung. Jetzt widmet sich der TuS Ellern in seiner Kappensitzung diesem Jahrzehnt. Ein Glanzpunkt der Veranstaltung ist das Bühnenbild, das Dieter Piroth gestaltet hat.

Zu einer Reise in die 1980er-Jahre eingeladen sind am Fastnachtssamstag, 1. März, in die Soonwaldhalle nach Ellern alle die, die sich an diese schrille Zeit noch mit Freude erinnern und einen Hauch davon erfahren wollen. Um 19.11 Uhr beginnt die bunte Zeitreise unter dem Motto „Ellern feiert wild und bunt, die 80er bis zur Morgenstund”.

