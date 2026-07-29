Meinung zur Dialogbereitschaft
Auf vielen Kanälen Politik erklären
Hilko Röttgers
Hilko Röttgers
Jens Weber. MRV

Im Portal Abgeordnetenwatch können Bürger Politikern Fragen stellen. Manche Abgeordnete geben bereitwillig Auskunft, andere gar nicht. Politik muss erklärt werden, und das auf so vielen Kanälen wie möglich, kommentiert Hilko Röttgers.

Lesezeit 1 Minute
Das Portal Abgeordnetenwatch hat ausgewertet, wie oft die Bundestagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz auf Anfragen antworten, die über die Plattform gestellt werden. Spitzenreiter mit einer Antwortquote von 100 Prozent ist Josef Oster (CDU) aus dem Wahlkreis Koblenz.
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