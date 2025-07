Den Argenthaler Weiher hatten wir an dieser Stelle am vergangenen Samstag thematisiert. „Kurz innehalten, durchatmen, Kraft tanken“ – schrieben wir als Überschrift. Bianka Gehlert aus dem Hunsrück ist, wie sie schreibt, regelmäßige Besucherin des Argenthaler Waldsees und kann unsere Einschätzung der besonderen Idylle und Ruhe nur bestätigen. Dennoch fürchtete sie, dass „bei den zu erwartenden Temperaturen an diesem Wochenende von Idylle und Ruhe nichts zu spüren sein wird. An warmen Wochenenden ist der Waldsee so überlaufen, dass die Autos bis weit in die Zufahrtsstraße parken.“ Sie gönnt allen Menschen, dass sie dieses Kleinod genießen können. Zumal ja keine Eintrittspreise erhoben würden (eine Spende ist gerne gesehen) und damit der Besuch gerade auch für Familien möglich sei. Sie persönlich freue sich wieder auf den Montag. „Hoffentlich mit leichter Bewölkung und moderaten Temperaturen. Dann kann auch ich – und die ihn bewohnenden Fische, Zwergtaucher, Ringelnattern – den Waldsee wieder in Ruhe genießen. Am Wochenende werde ich ihn meiden.“ Ob Bianka Gehlert gestern am Weiher war? Bewölkung und Temperatur haben auf jeden Fall mitgespielt.

i Dieser Käfer könnte ein Zwerghirschkäfer sein. Andreas Nitsch

Kommen wir zum „Bauchladen“, in dem von einem unbekannten Käfer die Rede war. Christa Kochhan aus Buch hat den kleinen Krabbler, nach dessen Namen wir gesucht haben, wohl erkannt. Sie erklärt in ihrer E-Mail: „Hallo, Herr Nitsch, Ihr Käfer ist wahrscheinlich ein Zwerghirschkäfer, auch Balkenschröter genannt. Er wird oft verwechselt mit Hirschkäferweibchen.“ Nun denn, dann hätten wir dieses Rätsel ja auch gelöst.

