Im Urlaub im Armenien rettet der Sohrener Ivan Bensak einem Einheimischen das Leben. Auf die außergewöhnliche Rettungstat ist sogar der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder aufmerksam geworden. Was die Staatskanzlei nun plant.
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Noch immer stehen Ivan Bensak und Wardan Hakobyan nahezu täglich in telefonischem Kontakt. An einem Ende der Leitung der Sohrener, am anderen der Armenier. Die beiden kennen sich, seitdem Bensak im vergangenen Sommer Urlaub in Armenien gemacht hatte. Wobei es falsch wäre, zu sagen, dass die Männerfreundschaft aus einem gewöhnlichen Treffen im Urlaub resultierte.