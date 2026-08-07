Sohrener mit Rettungstat Auf Ivan Bensak wartet eine hohe Auszeichnung Johannes Kirsch 07.08.2026, 16:00 Uhr

i Per Videotelefonat erhielt der Sohrener Ivan Bensak (links) eine frohe Kunde von Wardan Hakobyan. Johannes Kirsch

Im Urlaub im Armenien rettet der Sohrener Ivan Bensak einem Einheimischen das Leben. Auf die außergewöhnliche Rettungstat ist sogar der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder aufmerksam geworden. Was die Staatskanzlei nun plant.

Noch immer stehen Ivan Bensak und Wardan Hakobyan nahezu täglich in telefonischem Kontakt. An einem Ende der Leitung der Sohrener, am anderen der Armenier. Die beiden kennen sich, seitdem Bensak im vergangenen Sommer Urlaub in Armenien gemacht hatte. Wobei es falsch wäre, zu sagen, dass die Männerfreundschaft aus einem gewöhnlichen Treffen im Urlaub resultierte.







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