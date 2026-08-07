Sohrener mit Rettungstat
Auf Ivan Bensak wartet eine hohe Auszeichnung
Per Videotelefonat erhielt der Sohrener Ivan Bensak (links) eine frohe Kunde von Wardan Hakobyan.
Per Videotelefonat erhielt der Sohrener Ivan Bensak (links) eine frohe Kunde von Wardan Hakobyan.
Johannes Kirsch

Im Urlaub im Armenien rettet der Sohrener Ivan Bensak einem Einheimischen das Leben. Auf die außergewöhnliche Rettungstat ist sogar der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder aufmerksam geworden. Was die Staatskanzlei nun plant.

Lesezeit 2 Minuten
Noch immer stehen Ivan Bensak und Wardan Hakobyan nahezu täglich in telefonischem Kontakt. An einem Ende der Leitung der Sohrener, am anderen der Armenier. Die beiden kennen sich, seitdem Bensak im vergangenen Sommer Urlaub in Armenien gemacht hatte. Wobei es falsch wäre, zu sagen, dass die Männerfreundschaft aus einem gewöhnlichen Treffen im Urlaub resultierte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungSoziales
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren