Es gibt Dinge, an die erinnert man sich gerne. Die Studienzeit zum Beispiel. Was war das Leben damals noch unbeschwert. Bei mir war es die Landeshauptstadt Mainz, wo ich studierte. Und jedes Mal musste ich über die A61 durch den Hunsrück.
Lesezeit 1 Minute
Samstag. Kurz nach 11 Uhr. Leichter Nieselregen. Dichter Verkehr auf den Fahrstreifen vor, hinter und neben mir. Niederländer mit Skiern auf dem Dach, viele andere fremde Kennzeichen. Wenn ich sie denn sehe, denn rasch gesellt sich zum Regen auch eine dicke Nebelsuppe, die das Anschalten der Nebelscheinwerfer unabdingbar macht.