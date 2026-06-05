Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Auf dem Weg von Villabajo nach Villariba Hilko Röttgers 05.06.2026, 07:30 Uhr

i Wer seine Paellapfanne schneller reinigt, kommt eher zum Feiern - darum ging es in einer alten Spülmittel-Werbung um die Dörfer Villabajo und Villariba. Emilio Naranjo. picture alliance / dpa

Eine alte Spülmittel-Werbung, eine To-do-Liste und eine Umfrage zum Brückentag: Aus diesen Zutaten kocht unser Autor seine Kolumne, die ihn von Villariba nach Villabajo bringt.

An diesem Freitag ist Brückentag, ein Tag, der die Arbeitswelt spaltet – jedenfalls, wenn man einer Umfrage aus dem Jahr 2018 glauben will. Damals gaben 62 Prozent der Befragten an, sich an Brückentagen möglichst freizunehmen. Und so gilt heute, was eine alte Spülmittel-Werbung vor gut 30 Jahren schön auf den Punkt brachte: „W ährend Villariba schon feiert, wird in Villabajo noch geschrubbt.







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