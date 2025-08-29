Hoch hinaus im Hunsrück: Auf dem überdimensionalen Riesenstuhl bei Roth genießen Besucher einen atemberaubenden Rundumblick – über den Hunsrück bis hin zur Eifel. Der besondere Aussichtspunkt hat sich längst zum beliebten Picknickziel entwickelt.

Auf dem Riesenstuhl bei Roth (Rhein-Hunsrück-Kreis) kann man bequem Platz nehmen oder auch im Stehen den Blick in die weite Hunsrücklandschaft genießen. Auf einer Anhöhe unweit des Dorfes, leicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar, bietet sich ein 360 Grad Panoramablick über Wiesen, Felder und Wälder – bei klarer Sicht bis weit in die Eifel hinein. Von Einheimischen wird die Anhöhe Sedans-Platz, in Erinnerung an die Schlacht von Sedan im Deutsch-Französischen Krieg im September 1870 genannt. Der deutsche Sieg war vorentscheidend für den späteren Ausgang des Krieges.

Riesenstuhl ist beliebter Picknickplatz

Die Ortsgemeinde erteilte den Auftrag zum Bau des überdimensionalen Mobiliars. Ausgeführt wurde er von ortsansässigen Handwerkern aus Douglasien- und Lärchenholz aus heimischen Wäldern. Örtliche Unternehmer unterstützten mit Spenden. Dieter Papenberg und Udo Wendling führten gemeinsam mit Ortsbürgermeister Thomas Walber Regie. Mittlerweile hat sich der Ausguck zu einem beliebten Picknickplatz entwickelt.