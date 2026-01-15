Hunsrücker Gründer im Gespräch „Auf dem Land ist Teilen keine Innovation“ Lara Kempf 15.01.2026, 15:00 Uhr

i Für Maximilian Lehmann, Gründer der Sharing-Plattform „fainin" gehört Teilen zum Alltag. Im Hunsrück sei er damit aufgewachsen. Silvano Ballone

Im Hunsrück aufgewachsen, ist Teilen für Maximilian Lehmann, Gründer der Sharing-Plattform „fainin“, Alltag. Im Interview spricht er über die Unterschiede zwischen Stadt und Land und verrät, warum Vertrauen bei der Verleihthematik wichtig ist.

Auf der digitalen Sharing-Plattform „fainin“ kommen Menschen zusammen, die Dinge untereinander ver- und ausleihen können. Damit möchte der Hunsrücker Gründer Maximilian Lehmann diese ländliche Selbstverständlichkeit auch in die Stadt bringen. Doch kann das „Dorfprinzip“ in der Stadt überhaupt funktionieren?







