Reichen die geplanten Stellplätze für die 24 Wohneinheiten aus? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Stadtrat Simmern in seiner jüngsten Sitzung. Ein Investor möchte die Baulücke Friedrich-Back-Straße/Ecke Kümbdcher Hohl schließen.

Ein Bauvorhaben beschäftigte den Stadtrat Simmern in seiner jüngsten Sitzung. Bei vier Gegenstimmen und vier Enthaltungen sprach das Gremium sein Einvernehmen zum Bauantrag „Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 24 Wohneinheiten und Abbruch eines Einfamilienwohnhauses für die Herstellung von Stellplätzen“ aus. Hintergrund für die Ablehnung einiger Ratsmitglieder war der Umstand, dass der Stellplatzbedarf nicht gesichert sei.

Konkret geht es um die Bebauung der Baulücke Friedrich-Back-Straße 2, Ecke Kümbdcher Hohl. Dort soll das Gebäude mit 24 Einheiten entstehen. Um Stellplätze anbieten zu können, soll zudem das bestehende Nachbargebäude, Friedrich-Back-Straße 2, abgerissen werden. Ursprünglich habe der Investor mit 18 Wohneinheiten geplant. „Es war unser Wunsch, dass er auch kleinere Wohnungen anbietet“, erklärte Stadtbürgermeister Andreas Nikolay, daher handele es sich nun um 24 Einheiten. Die Krux: Mit neuer Planung fehlten drei Pkw-Stellplätze.

Investor könnte Fußweg kaufen

„Wir sollten auf diese Stellplätze beharren“, forderten sowohl Jörn Wilhelm als auch Thomas Klemm, beide CDU. Die Parksituation dort sei ohnehin eng, so Klemm. Zudem falle ein Fußweg weg, der noch der Stadt gehört, den der Investor aber kaufen würde. „Gibt es da ein Wegerecht?“, fragte Klemm.

„Es geht hier nur um das Einvernehmen zum Bauvorhaben, die Zahlen sind Richtzahlen“, erwiderte Nikolay in Bezug auf die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 24. Juli 2000, in der Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge geregelt seien. Von den dort genannten Zahlen könnte im Einzelfall abgewichen werden, machte er deutlich. Es würden 24 Wohnungen geschaffen, es fehlten nur drei Stellplätze. „Deswegen würde ich nicht das gesamte Projekt kippen“, plädierte der Bürgermeister für die Zustimmung der Ratsmitglieder. Dem Appell folgte das Gremium denn auch mehrheitlich.