Auch Simmern-Rheinböllen ist bei Resolution dabei 

Mehr als 100 Windräder drehen sich bereits in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen, sie habe ihre Flächen ausgereizt, sagt Bürgermeister Michael Boos. Nun hat sich auch diese VG der gemeinsamen Resolution im Landkreis angeschlossen.
Wer glaubt, es herrsche absolute Einigkeit in Sachen Ausbau der Windkraft im Rhein-Hunsrück-Kreis und insbesondere im Soonwald und südlich der B50, der wurde in Simmern eines besseren belehrt. In seiner jüngsten Sitzung hatte der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen über die gemeinsame Resolution der VGs, des Landkreises und der Stadt Boppard abzustimmen.