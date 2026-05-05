Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Auch mal von Dingen loslassen können
Kinderspielzeug zählt wohl zu den Dingen, die massenweise auf Speichern oder in anderen Räumen, die zum Lagern nicht genutzter U
Kinderspielzeug zählt wohl zu den Dingen, die massenweise auf Speichern oder in anderen Räumen, die zum Lagern nicht genutzter Utensilien dienen, ihr Dasein fristen.
Carmen Jaspersen. picture alliance / dpa

Das Frühjahr gilt als Zeit des Putzens und Aufräumens. Wer dabei bis in die entlegenen Ecken des Dachbodens vordringt, findet womöglich längst vergessen geglaubte Dinge. Darunter auch einige „Schätzchen“, die des Aufbewahrens nicht wert gewesen sind.

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Tun Sie sich schwer damit, Dinge wegzuwerfen, zu denen Sie einen persönlichen Bezug haben? Falls ja, willkommen im Klub. Zumindest früher zählte auch ich zu denjenigen, die ja nichts entsorgen wollten. Da wurde alles aufgehoben, was in irgendeiner Kiste oder Truhe Platz finden konnte.

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