Rhein-Hunsrück – die Kolumne Auch KI weiß, was der Hunsrück alles zu bieten hat Lara Kempf 03.02.2026, 07:30 Uhr

i Künstliche Intelligenz kann in vielen Fällen ein guter Berater sein. Frank Rumpenhorst/dpa. picture alliance/dpa

Nicht immer ist Künstliche Intelligenz hilfreich und gibt einem sinnvolle Antworten auf gestellte Fragen. Die Vielfalt des Hunsrücks hat jedoch auch der digitale Ratgeber erkannt.

Fragte ich an dieser Stelle in der vergangenen Woche nach ein paar Tipps für gute regionale Krimis oder Thriller, bin ich nun bestens aufgestellt. Viele von Ihnen haben mir geschrieben und mir verschiedene Bücher empfohlen. Danke erst einmal dafür!Ich muss sagen, da fällt es mir gar nicht so leicht, mich zu entscheiden.







