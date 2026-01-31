Angebot der VG Kirchberg
Auch in 2026 sind Trauungen auf Burg Dill möglich
Am 6. September gab sich das erste Brautpaar auf Burg Dill das Ja-Wort. Auch in diesem Jahr kann dort geheiratet werden.
Archiv Charlotte Krämer-Schick. Charlotte Krämer-Schick

Eine Bilderbuchpremiere feierte im September 2025 das neue Angebot der Verbandsgemeinde Kirchberg, sich auf Burg Dill standesamtlich trauen zu lassen. Auch in diesem Jahr soll das wieder möglich sein.

Lesezeit 1 Minute
Wer sich zwischen den historischen Mauern der Burg Dill trauen lassen will, hat dazu auch in diesem Jahr wieder Gelegenheit. Anfang September 2025 ließ sich dort das erste Brautpaar unter freiem Himmel und bei strahlendem Sonnenschein trauen. Das neue Angebot der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg legte damit einen regelrechten Bilderbuchstart hin.

