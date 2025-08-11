Trotz einiger Hitzetage in den vergangenen Wochen ist die Wasserversorgung im Rhein-Hunsrück-Kreis gesichert – noch. Warum dennoch Sparsamkeit gefragt ist und welche einfachen Maßnahmen wirklich helfen, verraten Experten aus der Region.

Die Temperaturen haben in den vergangenen Wochen häufiger an der 30-Grad-Marke gekratzt. Nach etwas kühleren Temperaturen kehren die Hitzetage nun zurück: Auch in dieser Woche soll es wieder heiß werden. Um die vorhandenen Vorräte zu schonen, sollte Wasser aber trotzdem mit Bedacht verbraucht und nicht verschwendet werden, appelliert auch Landrat Volker Boch in einer Pressemitteilung an die Bürger im Kreis. Dabei gibt es einfache Methoden, um den Wasserverbrauch einzudämmen.

Um die Menschen generell für einen bewussten und sparsamen Umgang mit Wasser zu sensibilisieren, veröffentliche man regelmäßig sogenannte Wassersparappelle. „Besonders in Hitze- und Trockenphasen bitten wir darum, auf unnötige Wasserverbräuche zu verzichten, und beispielsweise das Bewässern in den kühleren Tageszeiten vorzunehmen“, sagt Leif Lorscheider, Leiter der Verbandsgemeinde-Werke Simmern-Rheinböllen.

Rasensprenger sollten aus bleiben

Auch wenn die Wiese trocken scheint, sollten die Menschen auf Rasensprenger verzichten, um Wasser zu sparen. Um die Verdunstung zu minimieren, sollten Pools abgedeckt und Sportplätze auch nur nach Bedarf bewässert werden. „Idealerweise nur zwischen 20 und 6 Uhr“, ergänzt Hans Gerd Bongard, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg.

Ein achtsamer Umgang mit dem Lebensmittel Nummer eins sei immer angesagt. „Gerade im Fall von Rhein-Hunsrück Wasser bedeutet das auch den achtsamen Umgang mit der Ressource Energie, denn jeder Kubikmeter Wasser muss aus dem Rheintal auf die Höhen gefördert werden“, betont Steffen Liehr vom Rhein-Hunsrück Wasser Zweckverband.

Regenwasser kann eingefangen und nachhaltig genutzt werden

Regenwasser lässt sich außerdem gut nachhaltig nutzen. „Als Brauchwasser im Haushalt – etwa für die Toilettenspülung – ist Regenwasser gut nutzbar, um den Trinkwasserverbrauch zu senken“, betont Lorscheider.

Schon mit einfachen Mitteln wie Regentonnen, kleinen Wasserfässern oder Zisternen können Hausbesitzer das Regenwasser sammeln und zur Gartenbewässerung nutzen. Für neue Regenwasserzisternen hat die VG Kirchberg sogar ein Förderprogramm eingerichtet, das dabei unterstützen kann, erklärt der Erste Beigeordnete. Gefördert werden der erstmalige Kauf und die erstmalige Einrichtung privater Wasserspeicher zur Nutzung des gesammelten Niederschlagswassers für Bewässerungszwecke im Garten oder für Grünflächen. Auch die Bewässerung von Sportanlagen und Grünflächen durch Vereine und kommunale Gebietskörperschaften fällt unter die Förderung.

Bei der Nutzung von Regenwasser müsse aber vor allem die einwandfreie Installation der zu errichtenden Anlagen beachtet werden. „Es darf nicht zu Qualitätsbeeinträchtigungen der Trinkwasserversorgung kommen, wie zum Beispiel durch ungeschützte Querverbindungen in der Hausinstallation“, sagt der Werkleiter von Rhein-Hunsrück Wasser.