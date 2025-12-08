Auch Hunsrück-Mittelrhein stimmt für Resolution

Nicht etwa die Verbandsgemeinde Kirchberg – wie berichtet – eröffnete den Reigen in Sachen Resolution. Der Rat der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein hatte das Thema einen Tag zuvor kurzfristig auf die Tagesordnung gehoben.
Es war nicht etwa die Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg, die den Anfang machte in Sachen gemeinsamer Resolution des Rhein-Hunsrück-Kreises, der Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard gegen einen weiteren massiven Ausbau der Windkraft. Denn der Rat der VG Hunsrück-Mittelrhein hatte das Thema bereits am Donnerstag, 4.