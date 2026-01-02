Meinung zur PM der Grünen Auch die Rhein-Hunsrücker Grünen könnten Flagge zeigen Charlotte Krämer-Schick 02.01.2026, 17:59 Uhr

Ist der Protest gegen den weiteren Ausbau der Windkraft im Rhein-Hunsrück-Kreis beim Neujahrsempfang der Kreis-Grünen an der richtigen Adresse? „Ja und nein“, findet unsere Reporterin:

Dass der Kreisverband der Grünen keinen Wert legt auf große Proteste im Zuge des Neujahrsempfangs, ist mehr als verständlich. Denn bereits die beiden vorangegangenen Veranstaltungen waren geprägt von Protest – von dem der Landwirte. Nun rufen auch noch sogenannte Windkraftgegner zu Protesten in Boppard auf.







