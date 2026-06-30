Rhein-Hunsrück – die Kolumne
Auch der Hunsrück bringt Sieger hervor
Mit seinem Mini-Skatebaord ist Alex Christ aus Argenthal erneut Weltmeister im Fingerboarding geworden.
Mit seinem Mini-Skatebaord ist Alex Christ aus Argenthal erneut Weltmeister im Fingerboarding geworden.
Lara Kempf

Große Erfolge entstehen nicht nur in den Metropolen des Sports. Der Hunsrück beweist, dass auch vermeintliche Nischen Weltniveau erreichen können.

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Dass im Hunsrück viele talentierte Menschen zu wohnen scheinen, ist nichts Neues. Erst im vergangenen Jahr gewannen zwei Hunsrücker Jungs den Bundeswettbewerb „Jugend gründet“. Welch eine tolle Leistung. Mit Alex Christ aus Argenthal wurde die Region einige Monate später sogar zur Heimat eines waschechten Weltmeisters – und zwar im Fingerboarding.

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