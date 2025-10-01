250 Tänzer auf der Bühne „ASS“ Ellern: Soonwaldhalle wird Mekka für Tanzgruppen Dieter Diether 01.10.2025, 13:00 Uhr

i Die vier Kindergruppen präsentierten sich nach ihrem Wettbewerb noch einmal gemeinsam dem Publikum. Margit Piroth

Wenn die Soonwaldhalle zum Mekka für Tanzgruppen wird, dann ist „Hunsrück Dance Competition“. Zum zweiten Mal fand die Veranstaltung nun statt – in Verbindung mit dem 25-jährigen Bestehen der Tanzgruppe „ASS“ aus Ellern.

In Verbindung mit dem 25-jährigen Bestehen der Tanzgruppe „ASS“ veranstaltete der TuS Ellern die „2. Hunsrück Dance Competition“. 18 Tanzgruppen mit rund 250 Tänzern waren gekommen, um sich im Wettbewerb miteinander zu messen. Die gelungene Moderation der Veranstaltung lag in den Händen von Maren Hornberger und Mike Kleemann.







