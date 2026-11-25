Manch einer startet im Ruhestand noch einmal richtig durch: Autor Arvid Skarsson aus dem Hunsrück fand die Muße für seinen ersten Roman. „Hungriges Wasser“ ist ein Mystery-Thriller vor schwedischer Kulisse geworden.
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Ein vergessenes Artefakt. Eine unheimliche Seuche. Und das Ende der Welt, das vor einer schwedischen Insel beginnt: Nach mehr als fünfzig Jahren kehrt Hendrik auf seine isolierte Heimatinsel im Norden Schwedens zurück. Er will nur den Nachlass seines Bruders regeln.