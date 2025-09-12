Unmittelbar am Rhein gelegen, lädt das „Aries am Rhein“ in St. Goar zum Einkehren ein. Vor rund eineinhalb Jahren hat Ronja Schwenk die Gastronomie übernommen und einiges verändert. Dabei ist die Lokalität mehr als nur ein Biergarten.

Im Sommer draußen ein kühles Getränk genießen oder es sich im Winter bei einer heißen Schokolade und einer leckeren Waffel gemütlich machen – und das mit direktem Blick auf den Rhein: Möglich ist das im „Aries am Rhein“ in St. Goar. Im April 2024 hat die 27-jährige Ronja Schwenk die Gastronomie übernommen und seitdem vieles verändert. Auch für die Zukunft ist noch so einiges geplant.

Bereits bevor Schwenk sie übernahm, war die Lokalität am Rhein eine Gastronomie. Damals noch unter dem Namen „Rebstock Garden“. Die damalige Betreiberin wollte die Gaststätte Anfang vergangenen Jahres jedoch abgeben und kam auf die junge Frau zu. Da Schwenk selbst gelernte Köchin ist und ein eigenes Café schon immer ihr Traum war, kam das Angebot wie gerufen. „Zu der Zeit war ich gerade schwanger mit meiner Tochter, aber ich habe trotzdem keine Sekunde gezögert. Vier Wochen nach der Geburt ging es los.“

i Der Außenbereich der Gastronomie bietet rund 150 Sitzplätze. Lara Kempf

Schwenk kommt ursprünglich aus der Region um Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) und ist vor rund fünf Jahren ins Mittelrheintal gezogen. Da sie in ihrer Heimat eine Kochausbildung gemacht hat und danach in der Gastronomie tätig war, kannte sie sich in der Branche bereits aus. Deswegen war für sie auch klar: „Irgendwann will ich mich selbstständig machen.“ Dass es so schnell geklappt hat, hat die 27-Jährige sehr gefreut.

Schwenk führt die Gastronomie zusammen mit ihrer Angestellten Cynthia Alexiou. „Sie ist gelernte Hotelfachfrau und meine rechte Hand. Wir haben schon vorher in anderen Gastronomien zusammen gearbeitet und kennen uns gut.“ Zudem unterstützen die 27-Jährige noch drei weitere Festangestellte sowie zwei Aushilfen.

i Auch Hochzeiten oder Taufen können im "Aries am Rhein" gefeiert werden. Lara Kempf

Als Schwenk die Lokalität übernommen hat, hat sie im Innenbereich einiges verändert. Auch den Außenbereich mit Biergarten hat sie aufgewertet. Da das Aries am Rhein – außer in den Monaten Januar und Februar – das gesamte Jahr über geöffnet hat, gibt es sowohl drinnen als auch draußen Sitzplätze. „Innen haben wir 37 Plätze, außen sind es rund 150.“ Anfangs mit einer eher kleinen Karte gestartet, gibt es mittlerweile Flammkuchen, Salate, Currywurst, Pommes und Tapas-Variationen. Zudem gibt es verschiedene Tagesgerichte und auch viele vegane Alternativen sind dabei. „Wir wollen einfach jeden mitnehmen können.“

i Da das "Aries am Rhein" auch im Winter geöffnet hat, gibt es im Innenbereich ebenfalls einige Sitzplätze. Inhaberin Ronja Schwenk hat hier seit April 2024 einiges neu gestaltet. Lara Kempf

Im Winter möchte die Betreiberin das Angebot auf Frühstück, Eintöpfe und Waffeln ausweiten. Da es im Mittelrheintal – besonders im Winter – nicht viele Angebote gebe, seien die Leute dankbar dafür. Bis jetzt sei das Konzept von den Gästen durchweg positiv angenommen worden. „Das freut uns natürlich sehr“, sagt die Betreiberin.

Neben dem Gastronomieangebot hat die Lokalität auch einen Minigolfplatz sowie einen kleinen Strandbereich. Der Minigolfplatz ist das gesamte Jahr über geöffnet, auch im Winter. Verschiedene Veranstaltungen über das Jahr verteilt runden das Angebot ab. Dazu gehören die „Ibiza-Party“ Ende August, verschiedene Livemusik Events sowie Familiensonntage, Winzerabende mit heimischen Winzern oder im Winter Glühweinabende. „Im nächsten Jahr möchte ich auch Yoga hier anbieten, da sind wir gerade in Gesprächen“, betont die 27-Jährige. Für Firmenfeiern, Hochzeiten oder Taufen kann die Lokalität ebenfalls gemietet werden.

i Beim Minigolfspielen kann man einen direkten Blick auf den Rhein genießen. Lara Kempf

Doch wie kam es eigentlich zu dem Namen, „Aries am Rhein“? „Aries“ ist lateinisch und bedeutet „Widder“. Da Schwenk Sternzeichen viel Bedeutung zumisst und sowohl sie selbst als auch einige Teile ihrer Familie als Sternzeichen Widder sind, war der Name schnell klar. „Der Zusatz ,am Rhein’ musste natürlich sein, da es unmittelbar am Rhein gelegen ist.“

i Den Namen "Aries" (lateinisch: Widder) hat Inhaberin Ronja Schwenk gewählt, weil sie Sternzeichen eine große Bedeutung zumisst und sowohl sie selbst als auch einige Teil ihrer Familie Widder sind. Lara Kempf

Obwohl sie in den eineinhalb Jahren, seit sie die Gastronomie übernommen hat, schon viel verändert hat, möchte Schwenk das Angebot in Zukunft noch mehr erweitern. Der Außenbereich soll noch etwas verändert werden, und auch ein Getränkecontainer soll kommen. Hier sollen sich die Gäste selbst bedienen. „So können sie auch nach 21 Uhr noch Getränke bekommen, wenn die Gastronomie schon geschlossen hat“, sagt die Betreiberin.

Öffnungszeiten der Gastronomie

Geöffnet hat das „Aries am Rhein“ sonntags, montags, dienstags und donnerstags durchgehend von 12 bis 20 Uhr sowie freitags und samstags von 13 bis 21 Uhr. Mittwochs ist Ruhetag. In den Wintermonaten weichen die Öffnungszeiten leicht ab. „Dann werden wir wahrscheinlich nur donnerstags bis samstags von morgens bis nachmittags öffnen“, sagt Inhaberin Ronja Schwenk.