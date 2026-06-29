Titel verteidigt Argenthaler ist erneut Fingerboarding-Weltmeister Lara Kempf 29.06.2026, 18:00 Uhr

i Alex Christ aus Argenthal hat seinen Titel als Fingerboarding-Weltmeister verteidigt. Stefan Klauser

Das Board ist klein, der Erfolg dafür umso größer: Der Weltmeistertitel im Fingerboarding geht 2026 wieder in den Hunsrück – und zwar an Alex Christ aus Argenthal. Wie er seinen zweiten Sieg in Folge erlebt hat, hat er uns exklusiv verraten.

Klein, aber oho: Die Nischensportart Fingerboarding vereint weltweit eine ganze Szene. Nachdem Alex Christ aus Argenthal den Weltmeistertitel 2025 in den Hunsrück holte, konnte er ihn in diesem Jahr verteidigen. Der junge Mann wurde erneut zum Fingerboarding-Weltmeister gekürt.







Artikel teilen

Artikel teilen