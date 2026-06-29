Das Board ist klein, der Erfolg dafür umso größer: Der Weltmeistertitel im Fingerboarding geht 2026 wieder in den Hunsrück – und zwar an Alex Christ aus Argenthal. Wie er seinen zweiten Sieg in Folge erlebt hat, hat er uns exklusiv verraten.
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Klein, aber oho: Die Nischensportart Fingerboarding vereint weltweit eine ganze Szene. Nachdem Alex Christ aus Argenthal den Weltmeistertitel 2025 in den Hunsrück holte, konnte er ihn in diesem Jahr verteidigen. Der junge Mann wurde erneut zum Fingerboarding-Weltmeister gekürt.