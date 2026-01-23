Neues Dorfoberhaupt gesucht Argenthal: Michael Wilhelmy will Bürgermeister werden Andreas Nitsch 23.01.2026, 16:00 Uhr

i Michael Wilhelmy möchte Nachfolger von Hans-Werner Merg als Ortsbürgermeister in Argenthal werden. Am 22. März wird dort ein neues Dorfoberhaupt gewählt. Wilhelmy

In Argenthal sind Neuwahlen notwendig geworden. Amtsinhaber Hans-Werner Merg hat seinen Rücktritt angekündigt, nun wird eine Nachfolgeregelung gesucht. Michael Wilhelmy möchte Merg als Dorfoberhaupt beerben. Wir stellen ihn vor.

Wer wird die Nachfolge von Ortsbürgermeister Hans-Werner Merg antreten? Das fragen sich die Menschen in Argenthal und auch weit darüber hinaus, seit Merg angekündigt hat, sein Ehrenamt aus gesundheitlichen Gründen niederzulegen. Am 30. April soll für ihn Schluss sein.







