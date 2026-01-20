Neues Dorfoberhaupt gesucht Argenthal: Julia Stein will Ortsbürgermeisterin werden Andreas Nitsch 20.01.2026, 10:00 Uhr

i Julia Stein möchte Hans-Werner Merg im Amt beerben und Ortsbürgermeisterin von Argenthal werden. Marie Kremski

In Argenthal sind Neuwahlen notwendig geworden. Amtsinhaber Hans-Werner Merg hat seinen Rücktritt angekündigt, nun wird eine Nachfolgeregelung gesucht. Julia Stein möchte Merg als Dorfoberhaupt beerben. Wir stellen sie vor.

Wer wird die Nachfolge von Ortsbürgermeister Hans-Werner Merg antreten? Diese Frage stellen sich die Menschen in der Ortsgemeinde Argenthal und auch weit darüber hinaus, seit Merg vor wenigen Tagen angekündigt hat, sein Ehrenamt aus gesundheitlichen Gründen niederzulegen.







