Jahresrückblick 2025 Arbeiten an Hunsrückquerbahn sorgen für Diskussionen Lara Kempf 27.12.2025, 12:00 Uhr

i Die Bauarbeiten an der Hunsrückquerbahn haben die Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis das gesamte Jahr über beschäftigt. Nun ist ein Ende in Sicht. Thomas Torkler (Archiv). Thomas Torkler

Das Jahr 2025 prägten zahlreiche Ereignisse. In unserem Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten zurück. Die Sanierung der Hunsrückquerbahn zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren sorgt bereits ab Januar für viel Gesprächsstoff.

Die Hunsrückquerbahn hat die Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis das gesamte Jahr über bewegt. Um die eingleisige, knapp 60 Kilometer lange Strecke zwischen Langenlonsheim (Kreis Bad Kreuznach) und Büchenbeuren wieder befahrbar zu machen, kündigt InfraGo – das für die Infrastruktur der Deutschen Bahn zuständige Unternehmen – im Januar an, die gerichtlich verfügten Ertüchtigung der Strecke angehen zu wollen und bis Ende des Jahres zu beenden. Die ...







Artikel teilen

Artikel teilen