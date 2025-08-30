Die Sanierung der Burg Rheinfels in St. Goar läuft auf Hochtouren. Aktuell ist Halbzeit bei den Bauarbeiten. Doch was passiert gerade hinter den Gerüsten? Und läuft alles nach Plan?

Die Sanierungsarbeiten der Burg Rheinfels in St. Goar laufen bereits seit zwei Jahren. 2028 sollen sie beendet sein – pünktlich zur Bundesgartenschau (Buga) im Jahr 2029. Doch laufen die Arbeiten nach Plan? Was wird gerade aktuell gemacht? Und was steht noch an?

Dritter Bauabschnitt ist in vollem Gange

Noch zieren die Burg im Mittelrheintal zahlreiche Gerüste, Bauzäune und Planen. Dabei ist knapp die Hälfte der Bauarbeiten schon geschafft. Eingeteilt in insgesamt sechs Bauabschnitte ist aktuell der dritte Abschnitt in vollem Gange. „2023 haben wir mit dem ersten begonnen uns dann für jedes Jahr einen vorgenommen“, erklärt Nadja Heider. Sie ist Bauingenieurin beim Planungsbüro HAZ Beratende Ingenieure in Kassel und leitet zusammen mit Kollege Dirk Osmers die Sanierung der Burg.

Zwar stecke man mit Restarbeiten auch noch in den ersten beiden Bauabschnitten, was so eigentlich nicht geplant gewesen sei, das sei aber nicht weiter dramatisch. „Wir wurden manchmal auch mit Dingen überrascht, die noch so gut waren, dass sie gar nicht erneuert werden mussten, und das hat es dann wieder ausgeglichen“, betont die Bauingenieurin.

Eine Ausschreibung steht an

Ein Schutzdach direkt hinter dem Eingang zeugt von den Arbeiten des dritten Bauabschnitts. Es dient der Sicherung der Touristen, da während der Arbeiten an den Mauern Granulat und Mörtelreste umherfliegen können. Die große Mauer links hinter dem Eingang gehört ebenfalls zum dritten Bauabschnitt. Hier steht zwar noch das Gerüst, sie wurde aber bereits neu verfugt und einzelne neue Steine wurden eingesetzt. „Hier wird auch demnächst abgerüstet“, sagt Heider. Im Herbst soll der dritte Bauabschnitt beendet sein.

Der vierte Bauabschnitt startet im Frühjahr 2026. Aktuell wird er bereits von Heider und Osmers geplant. Dazu schauen sie sich das am Anfang der Sanierung erstellte 3-D-Modell der Burg noch einmal genau an und legen anhand dessen die durchzuführenden Maßnahmen fest. In einigen Wochen wird der vierte Bauabschnitt dann schon ausgeschrieben. „So können sich Baufirmen rechtzeitig darauf bewerben.“ Da die Sanierung der Burg durch öffentliche Gelder finanziert wird, muss es für die Bauabschnitte eine öffentliche Ausschreibung geben.

Beim vierten Bauabschnitt wird der Schwerpunkt unter anderem auf dem Thema Restaurierung liegen, da es in der Burg viele große schützenswerte Flächen gibt, die erhalten werden sollen. „Eine Restauratorin kümmert sich um den schützenswerten Putz, der teilweise 400 bis 500 Jahre alt ist“, betont Osmers.

Generell laufen die Bauarbeiten auf der Burg immer nur von Frühling bis Herbst. „Über den Winter können wir nicht bauen, da der Mörtel die kalten Temperaturen nicht aushält“, erklärt Heider. Deswegen ist von September bis Februar oder März meistens Schluss mit den Mauer- und Verfugungsarbeiten. Weiter geht es erst, wenn es nicht mehr friert.

Der nächste Bauabschnitt ist gleichzeitig auch der letzte in der Kernburg, also in dem Teil, den Touristen hauptsächlich besuchen. Dann startet die Buga mit ihren Maßnahmen in der Kernburg und Heider und Osmers weichen mit ihren Maßnahmen in die Außenbereiche der Burg aus. Zu guter Letzt kümmern sie sich um die Stellen, die aufgrund fehlender finanzieller Mittel zwar nicht vollends saniert werden können, aber trotzdem eine Sicherung benötigen. „Diese Abschnitte werden so weit gesichert, dass eine Nutzbarkeit während der Buga gegeben ist“, sagt Osmers.

Burg soll so nah wie möglich am Original bleiben

2028 sollen die Arbeiten beendet sein, damit die Burg zur Bundesgartenschau im Jahr 2029 glänzen kann. Da das Gemäuer denkmalgeschützt ist, soll man jedoch nicht sehen, dass es saniert wurde. „Am besten wäre es, wenn niemand merkt, dass wir da waren“, sagt Heider.