Obsthof zieht Bilanz Apfelernte: Hof in Argenthal rechnet mit 600 Tonnen Werner Dupuis 20.10.2025, 14:30 Uhr

i Mit der aktuellen Apfelernte ist Michael Bender hoch zufrieden. Wegen des großen Angebots sind allerdings die Preise dafür im Keller. Werner Dupuis

Die Bäume hängen voll, die Qualität passt: Familie Bender rechnet auf ihrem Bio-Obsthof in Argenthal mit einer satten Ernte. Ein Teil der Äpfel wird selbst vermarktet, das Gros wird an namhafte Biosafthersteller geliefert.

Grandios und stressfrei, so beschreibt Michael Bender die diesjährige Apfelernte. Mit seiner Familie bewirtschaftet er den Bio-Obsthof Bender in Argenthal. Nach zwei recht mageren Jahren kann die Familie auf ihren Apfelplantagen rund um Argenthal endlich wieder eine satte Ernte einfahren.







