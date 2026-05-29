Wand mit Fäkalien verunreinigt Anzeige nach Vandalismus am Meteoriten-Museum Oberwesel Hilko Röttgers 29.05.2026, 13:00 Uhr

i Stephan Decker heißt Besucher in seinem Meteoriten-Museum in Oberwesel willkommen. Thomas Torkler

Angespuckte Mülltonnen und eine mit Fäkalien verunreinigte Gebäudewand: Am Meteoriten-Museum in Oberwesel ist es laut Museumsleiter Stephan Decker wiederholt zu Sachbeschädigungen gekommen. Jetzt zieht Decker Konsequenzen.

Über Monate hinweg und immer wieder hat es am Meteoriten-Museum in Oberwesel Fälle von Vandalismus gegeben. Das berichtet Stephan Decker, der Betreiber des Museums. Decker reicht es jetzt. Er hat Strafanzeige erstattet.Decker schildert einige der Vorfälle, die er nun zur Anzeige gebracht hat.







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