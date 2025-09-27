Einsatz am frühen Morgen
Anwesen in Lindenschied wird Opfer der Flammen
Haus und Scheune in Lindenschied brannten lichterloh, die Bewohner konnten sich retten.
Sebastian Schmitt

Zunächst wurde die Feuerwehr zu einem Garagenbrand nach Lindenschied alarmiert. Doch direkt im Anschluss wurde die Alarmstufe erhöht: Haus und Scheune in Lindenschied standen in Vollbrand. 

Was zunächst als Garagenbrand gemeldet war, entpuppte sich schnell als riesiger Einsatz für die Feuerwehren. Wie Einsatzleiter Oliver Socha berichtet, wurde der Notruf gegen 6 Uhr am Samstagmorgen, 27. September, in Lindenschied abgesetzt. „Beim Absetzen des Notrufs wurde die Alarmstufe aber schon auf Gebäudebrand erhöht“, sagt er.

