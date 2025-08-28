Vor rund vier Wochen legte ein massiver Wasserrohrbruch die Antoniusstraße in Boppard lahm. Inzwischen sind die wichtigsten Schäden behoben, und die Wasserversorgung ist wieder gesichert. Doch ein kleiner Teil der Straße bleibt weiterhin gesperrt.

In der Antoniusstraße in Boppard ist es vor rund vier Wochen zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Dabei ist die Straße massiv unterspült worden, das Wasser hat deutliche Schäden an der Teerdecke und im Unterbau verursacht. Seitdem laufen die Sanierungsarbeiten. Inzwischen konnten die wichtigsten Arbeiten abgeschlossen werden.

Rückblick: Rund 500 bis 600 Kubikmeter Wasser waren in der Nacht von Freitag, 18. Juli, auf Samstag, 19. Juli, innerhalb von eineinhalb bis zwei Stunden unterirdisch durch die Antoniusstraße gelaufen. Dabei hat sich nicht nur die Asphaltdecke an mehreren Stellen angehoben, sondern es wurden auch große Mengen Sand ausgewaschen und in das Kanalsystem gespült. Auf der Teerdecke war es zu Absenkungen gekommen, und der Unterbau wurde stark beschädigt. Zudem ist die Straße an mehreren Stellen eingebrochen, und die Fahrbahn trug tiefe Löcher davon.

Da sich der Schaden im Kreuzungsbereich Antoniusstraße/Peter-Josef-Kreuzbergstraße befand, war besonders das nahe gelegene Altenzentrum Haus Elisabeth in seiner Erreichbarkeit kurzzeitig eingeschränkt. Die Zufahrten zu der Einrichtung wurden als Erstes wieder sichergestellt.

Leitung wurde repariert und Asphaltdecke wiederhergestellt

Mittlerweile konnte auch die beschädigte Transportleitung, die eine zentrale Rolle bei der Wasserversorgung Boppards spielt, vollständig repariert werden. Zudem wurde die Asphaltdecke im betroffenen Bereich wiederhergestellt. Die beiden Zufahrten zum Seniorenzentrum Haus Elisabeth sind ebenfalls wieder frei und problemlos befahrbar – auch für Rettungsdienste. Das teilt die Stadt Boppard auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Lediglich im Straßenabschnitt zwischen den beiden Zufahrten bestehe weiterhin eine Sperrung. Wie lange diese noch aufrechterhalten werden muss, ist noch unklar. Um eine möglichst schnelle Lösung zu erreichen, stehe man in engem Austausch mit RheinHunsrück Wasser und den beteiligten Infrastrukturträgern, heißt es vonseiten der Stadt.